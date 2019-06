HTM wil woensdag doorrijden tijdens staking

Vervoermaatschappij HTM wil woensdagochtend zoveel mogelijk volgens de dienstregeling rijden. De vakbonden hebben voor woensdagmorgen een staking aangekondigd. Normaal houdt HTM bij een staking alle bussen en trams in de garage. Nu is besloten om de werkwillige chauffeurs de kans te geven uit te rijden.

“Onze reizigers worden keer op keer gedupeerd. Dat betreuren wij zeer. Wij blijven daarom woensdagochtend de dienstregeling zo goed als mogelijk rijden. We vinden het jammer dat de vakbonden dit uiterste middel inzetten terwijl er in onze optiek nog ruimte was én is voor het gesprek.” aldus Karen Bosch, lid van het directieteam HTM.

FNV en CNV hebben medewerkers van HTM opgeroepen woensdag tot 10.00 uur te staken. De vakbonden eisen een goed bod voor een nieuwe cao met daarin een loonsverhoging, minder uitzendwerk en minder hoge werkdruk.

Advies aan de reizigers

Het is volgens HTM onvermijdelijk dat reizigers te maken krijgen met uitval van ritten, volle trams en bussen, en mogelijk een langere reistijd. Het vervoersbedrijf adviseert reizigers om, als dat mogelijk is, de reis uit te stellen of gebruik te maken van alternatief vervoer.

Volgens HTM zal na 11.30 uur de dienstregeling weer zoveel mogelijk op het normale niveau zijn.