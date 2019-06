Parkpop Saturday Night in beeld

Den Haag kan terugkijken op een zonnige editie van Parkpop Saturday Night. Om 13:30 uur openden het Zuiderpark de deuren voor een tropische dag vol muziek. “We kijken terug op een zeer succesvolle editie van Parkpop Saturday Night met een waanzinnige line up, prachtig weer en een fijn publiek”, aldus festivaldirecteur Guus Dutrieux.

Op het podium stonden Tears For Fears, Nile Rodgers & CHIC, Cypress Hill, Triggerfinger, DI-RECT, MY BABY, Navarone en Gruppo Sportivo. Afgetopt met het suprise optreden van Michiel Romeyn tijdens de show van Triggerfinger. Iets na 23:00 uur sloot Skunk Anansie de avond af.

Het Parkpop festival weekend wordt zondag afgesloten met de 39e editie van Parkpop The Hague in het Zuiderpark, met optredens van Ilse DeLange, Ronnie Flex & Deuxperience, Waylon, Walk Off The Earth en Jett Rebel.

Foto’s Richard Mulder.