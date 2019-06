Robin Haase geen lid meer van spelersraad mannentennis

De Haagse tennisser Robin Haase is uit de spelersraad van de tennisbond ATP gestapt. Hij vindt niet dat hij de spelers kan vertegenwoordigen op de manier dat hij dat zelf zou willen, zo meldt mediapartner Omroep West.

“Het is een voorrecht geweest om mijn collega’s te vertegenwoordigen, ondanks het feit dat het geen productief jaar is geweest en er veel tijd in heeft gezeten”, schrijft Haase op Twitter. Hij is er om meerdere redenen in gestapt, “maar de belangrijkste reden is altijd geweest: hoe kunnen we onze sport groter maken en verbeteren? Naar mijn mening is er niet voldoende aandacht besteed aan de onderwerpen die ik ter tafel heb gebracht.”

De tennisser maakte zich onder meer hard voor een betere verdeling van het prijzengeld. Zo is hij van mening dat van de totale inkomsten van de toernooien een te klein deel terechtkomt bij de spelers.

Foto: Hans Willink / Archief.