Aftellen geblazen, over een jaar gaat de Rotterdamsebaan open

Het is aftellen geblazen voor de bouwers van de Rotterdamsebaan. Over exact een jaar gaat de nieuwe weg namelijk open. Op 1 juli 2020 moet de eerste auto door de Victory Boogie Woogietunnel rijden. Op dit moment wordt de tunnel afgebouwd en worden de toeritten en aansluitingen op bestaande wegen gerealiseerd.

Dit jaar en volgend jaar worden de installaties ingebouwd en daarna volgt een uitgebreide testfase. Vorige maand konden nieuwsgierigen al een kijkje nemen in de tunnel tijdens de Open Dag van de Bouw.

In september vorig jaar liet Henk Hogenbirk weten dat de bouw honderd procent volgens plan verloopt.

Bereikbaar

Voor de bouw van de Rotterdamsebaan werd in 2013 definitief groen licht gegeven door de gemeenteraad. Het jaar daarop is gestart met het verleggen van kabels en leidingen en het opnieuw inrichten van een aantal wegen in de Binckhorst. De Rotterdamsebaan is ongeveer 4 kilometer lang en loopt vanaf knooppunt Ypenburg tot en met de Binckhorst.

De Rotterdamsebaan moet de binnenstad van Den Haag bereikbaar houden. Nu rijdt 40 procent van het verkeer dat de stad dagelijks in- en uitrijdt via de A12/Utrechtsebaan. Met als gevolg iedere dag files op de Utrechtsebaan. Ook woonwijken in Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg stromen dan vol met sluipverkeer.

Fiets op een?

Terwijl aan de ene kant de het megaproject Rotterdamsebaan langzaam vordert, kwam wethouder Robert van Asten (D66) vorige week in het nieuws met het plan ‘Ruim baan voor de fiets’. Met het plan wil de wethouder de komende jaren de Nederlandse fietsstad nummer één worden.

Foto: Rotterdamsebaan.