Appen op de fiets vanaf vandaag verboden

Vanaf vandaag is het verboden om te appen op de fiets. Met het verbod wil de overheid afleiding in het verkeer tegengaan. Een verbod op appen in bijvoorbeeld de auto, is al langer actief. Bestuurders die een telefoon gebruiken tijdens het rijden lopen volgens de politie minstens 25 keer meer risico op een ongeluk. Jaarlijks vallen door afleiding in het verkeer tientallen doden en honderden gewonden.

De boete voor het vasthouden van een mobiel apparaat op de fiets is 95 euro. Voor bestuurders van gemotoriseerde voertuigen is dat 240 euro. Egbert-Jan van Hasselt, landelijk projectleider Infrastructuur: ‘De media hebben het vooral over een app-verbod voor fietsers. Maar het gaat verder dan dat. Het verbod geldt voor alle bestuurders van voertuigen. Toch is die specifieke aandacht voor fietsers goed. Dat is namelijk een kwetsbare groep op de weg. Als fietsers door onoplettendheid ergens tegenaan botsen of een ander rijdt hen aan, dan heeft dat vaak ernstige gevolgen.’

De politie gaat het verbod direct handhaven.