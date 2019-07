Haagse F1rstman krijgt gouden award op Parkpop

De Haagse artiest F1rstman kreeg zondag uit handen van wethouder Rachid Guernaoui een gouden award uitgereikt. Met het album At First behaalde de 26-jarige Hagenaar meer dan 60 miljoen streams op Spotify.

Hassan Syed, zoals de echte naam van F1rstman is, werd geboren in Pakistan en verhuisde met zijn familie naar Den Haag toen hij drie jaar oud was. Hij speelt sinds jonge leeftijd percussie en trad op in de theater- en percussiegroep Fata Morgana.

“Dromen komen uit!! Thank you Parkpop en big thanks aan de wethouder, helemaal verrast met een gouden plaat” laat de hiphopartiest weten. “Keep dreaming big and make great music.”

Foto’s: Richard Mulder.