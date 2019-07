K3 bestaat 20 jaar en start tournee in Den Haag: “Het wordt spectaculairder dan ooit”

De Vlaamse meidengroep K3 viert dit jaar haar twintigste verjaardag en pakt flink uit. De groep, die bestaat uit Marthe (links op foto), Klaasje (midden) en Hanne (rechts), trapt de jubileumtour eind augustus af in Den Haag.

“Het wordt een spectaculaire show”, zegt Marthe op Den Haag FM. “Een mix van oude K3-nummers en onze nieuwste hits. Daarnaast dansen we heel veel in verschillende stijlen. Onze grote technische ploeg zorgt voor een fantastische LED-show”, voegt Klaasje toe.

De jubileumshow ’20 jaar K3′ is op zaterdag 24 en zondag 25 augustus in het World Forum Theater. Binnenkort zijn er kaarten te winnen, hou daarvoor onze website in de gaten.

Luister hier naar het interview met K3 op Den Haag FM.