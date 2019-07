Keti Koti: “Het zou een nationale feestdag moeten zijn”

Het afschaffen van de slavernij wordt maandag 1 juli herdacht met de feestdag Keti Koti, wat ‘ketenen gebroken’ betekent. Er komt steeds meer aandacht voor ons slavernijverleden en de rol die Den Haag hierin heeft gespeeld. “Maar er mag meer aandacht komen voor Keti Koti, zeker hier in de internationale stad van vrede en recht”, vertelt Deborah Cameron op Den Haag FM.

De overgrootvader van de Haagse Deborah heeft nog op de plantages gewerkt als slaaf. “Door de verhalen die ik van mijn moeder over hem heb meegekregen, is het voor mij nog heel dichtbij.” De afschaffing van de slavernij is in Den Haag lange tijd onder de radar gebleven. Voor het Nationaal Theater was dit vorig jaar reden om een eigen festival te organiseren. Dit jaar zal op het festival onder andere een dansvoorstelling te zien zijn waarin het slavernijverleden aan bod komt.

Volgens het Nationaal Theater zorgt een eigen festival voor veel meer aandacht voor het slavernijverleden in Den Haag. Wethouder Rachid Guernaoui heeft een onafhankelijke commissie opgericht die moet kijken of er in de stad een slavernijmonument moet komen en wat het draagvlak is voor de jaarlijkse herdenking.

Monument

Over dat monument en een herdenking wordt in het najaar een beslissing genomen. Hoe het monument eruit moet gaan zien weet Deborah niet precies. “Dat zouden we aan de gemeenschap en de inwoners van Den Haag moeten vragen, zodat het zo breed mogelijk gedragen kan worden.”

Luister hier naar het interview met Deborah Cameron op Den Haag FM.