Libanon-veteraan raakt blauwe baret kwijt na Veteranendag

Libanon-veteraan Andre Gerber is zijn blauwe baret kwijt. Na afloop van Veteranendag, afgelopen zaterdag, ging hij nog even iets eten met collega-veteranen. “Ik moet hem in restaurant Cloos op het Plein zijn verloren”, zegt Gerber op Den Haag FM.

Hij heeft de mogelijkheid zijn baret te laten vervangen door een nieuwe. “Defensie heeft al gebeld om te zeggen dat ze replica’s genoeg hebben”, vertelt Andre. “Maar de originele heeft emotionele waarde. Ik droeg hem 35 jaar geleden tijdens mijn missie in Libanon.”

Heb jij de blauwe baret (foto) van Andre gezien? Stuur ons dan een email.

Foto: Andre Gerber

Luister hier naar het interview met Andre Gerber op Den Haag FM.