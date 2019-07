K3 bestaat 20 jaar en start tournee in Den Haag: “Het wordt spectaculairder dan ooit”

Nachtelijke steekpartij op Zwarte Pad op Scheveningen

De politie heeft in de nacht van zondag op maandag een 46-jarige Rotterdammer aangehouden voor een steekpartij aan het Zwarte Pad op Scheveningen. De man had ruzie gekregen met een groep jongeren, en zou hierbij een van de jongeren in de nek gestoken hebben.

Het is niet bekend wat de aanleiding vormde voor de ruzie tussen de verdachte en het slachtoffer. Meerdere hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter werden gealarmeerd, maar ter plekke bleken de verwondingen van het slachtoffer mee te vallen, waardoor deze na behandeling naar huis kon.

De verdachte vluchtte na de steekpartij op een motor richting het Kurhaus. Hier werd hij later door de politie aangehouden. Volgens een woordvoerder gaat het om een 46-jarige man uit Rotterdam. De politie doet nog verder onderzoek naar het incident.