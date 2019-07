Proef met app om vrije parkeerplaatsen te zien

Langs de Denneweg en in de Prinsestraat kunnen automobilisten binnenkort met de app Parking Hero vrije parkeerplekken vinden. Den Haag start op aandringen van D66 met een proef. Automobilisten hoeven met de app niet onnodig lang door de stad te rijden in een zoektocht naar een parkeerplek. Gelijktijdig met deze proef zijn ook alle gehandicaptenparkeerplaatsen in de binnenstad voorzien van een sensor, waardoor de beschikbaarheid daarvan ook in de app zichtbaar is.

Initiatiefneemster Marieke van Doorn van D66 is enthousiast over de proef. “Het is belangrijk dat dit stadsbestuur serieus werk maakt van slimme mobiliteitsoplossingen. Innovatie is een belangrijk middel om de drukte in de stad het hoofd te bieden”.

Volgens het raadslid is het systeem in het bijzonder fijn voor mensen die snel een boodschap moeten halen en dicht hun eindbestemming willen parkeren. De pilot duurt een half jaar en als het aan D66 ligt wordt de proef bij succes uitgebreid over de hele stad. De bijbehorende applicatie is voor smartphonegebruikers gratis te downloaden.

Foto: Richard Mulder / Archief.