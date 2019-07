Robin Haase door op Wimbledon

Robin Haase uit Den Haag heeft zich voor de tweede ronde van Wimbledon gekwalificeerd. De enige Nederlander in het mannentoernooi liet de Slowaak Jozef Kovalik met 6-1, 6-3, 6-1 volledig kansloos. Slechts 82 minuten had hij daarvoor nodig, meldt mediapartner Omroep West.

Haase had tegen Kovalik na een kwartier al een 4-0 voorsprong. Daarmee was de trend meteen gezet, want Haase gaf het initiatief de hele wedstrijd niet uit handen. Haase maakte indruk met zijn optreden.

Hij was tevreden over hoe hij zich op de ‘trage grasbaan’ manifesteerde. “Ik ben heel blij met mijn optreden. Natuurlijk helpt die jongen ook mee, maar ik speelde erg goed. Hij begon niet top en ik sloeg in de beginfase wel een aantal goede ballen en had vanaf het begin veel druk. Verdedigend was het top”, aldus Haase.

Milos Raonic is de tegenstander van Haase in de tweede ronde. De Canadees, finalist op Wimbledon in 2016, versloeg Prajnesh Gunneswaran uit India met 7-6 (1), 6-4, 6-2. Sinds 2011 is Haase niet meer voorbij de tweede ronde gekomen in Londen. Het duel wordt woensdag gespeeld.

Foto: Hans Willink.