Boek ‘Bakkie Pleuâh’ over Haagse koffiehuizen binnenkort verkrijgbaar

Het boek ‘Bakkie Pleuâh’ van de Haagse schrijfster en fotograaf Milene van Arendonk is af. In het boek staan foto’s van alle 23 koffiehuizen die er nog in Den Haag zijn.

“Ik wil niet dat de typisch Haagse koffietent verloren gaat”, zegt Milene in koffiehuis de Prinsevink tegen Den Haag FM. “Het boek staat vol met hippe foto’s, zo probeer ik ook een jonger publiek te trekken.” De mooiste foto’s uit het boek worden binnenkort tentoongesteld tijdens een expositie in het Atrium.

Het boek Bakkie Pleuâh wordt 25 juli officieel gepresenteerd bij The New Farm in de Televisiestraat. Daarna is het online en bij boekhandel Douwes verkrijgbaar. Kijk voor meer informatie op Facebook.

Luister hier naar het interview met Milene van Arendonk op Den Haag FM.