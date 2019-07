Tweede oefenzege voor ADO in jubileumduel met Scheveningen

Dronken automobilist ramt politieauto

Een politieauto van bureau Hoefkade is maandagavond kapot gereden toen agenten op een melding van een mishandeling afgingen. Op de Binckhorstlaan reed een busje op de verkeerde weghelft op de agenten af en schampte het voertuig. Dat meldt de politie op Facebook.

De bestuurder van het busje wist nog drie straten verder te komen en werd daar aangehouden. Het bleek niet de bestuurder te zijn die betrokken was bij de mishandeling. De bestuurder van het busje bleek ongeveer vier keer zoveel alcohol gedronken te hebben als toegestaan.

Zijn rijbewijs is ingevorderd en zijn busje is in beslag genomen.