Haagse VVD-er verkozen tot voorzitter Eerste Kamer

De in Den Haag geboren VVD-er Jan Anthonie Bruijn is verkozen tot nieuwe voorzitter van de Eerste Kamer. Hij is daarmee de opvolger van zijn partijgenoot Ankie Broekers-Knol.

Na de verkiezing bedankte Bruijn de senaat voor het grote vertrouwen, hij kreeg in de finaleronde 34 stemmen. Bruijn is sinds 2012 lid van de Eerste Kamer.

Voor de verkiezing van Bruijn waren drie stemrondes nodig. In de laatste ronde versloeg hij de kandidaat van GroenLinks: Ruard Ganzevoort.