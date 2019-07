Jacco Eltingh: “World Tennis Tour in Den Haag grote boost voor Nederlandse tennis”

Deze week staat sportcentrum de Rhijenhof in Wateringse Veld in het teken van de tweede editie van de ‘ITF World Tennis Tour The Hague’. Het toernooi geldt als internationale springplank op weg naar de WTA en ATP toernooien, de grote proftoernooien voor vrouwen en mannen.

“Dit toernooi is van cruciaal belang voor het Nederlandse tennis”, zegt Jacco Eltingh (rechts op foto, naast toernooidirecteur Mark-Paul Burgersdijk), oud-toptennisser en tegenwoordig technisch directeur van de Nederlandse tennisbond, op Den Haag FM. “Het toernooi heeft sinds vorig jaar een stapje gemaakt op de ladder. De vrouwen spelen om 25.000 dollar, daarmee kunnen topspelers als Aranxta Rus meedoen.”

Zesvoudig Grand Slam-winnaar (in het dubbelspel met Paul Haarhuis) Eltingh ziet een mooie toekomst voor het Nederlandse tennis. “Kiki Bertens doet het nu natuurlijk al heel goed. Verder kloppen er heel veel talentvolle vrouwen op de deur. De mannen zitten een beetje in een dipje met alleen Hagenaar Haase aan de top op dit moment, misschien dat dit toernooi daar verandering in kan brengen.”

De ITF World Tour The Hague is tot en met zondag bij sportcentrum de Rhijenhof in Wateringse Veld. Om 13.00 uur is dan de mannenfinale, gevolgd door de vrouwenfinale.

Luister hier naar het interview met Jacco Eltingh op Den Haag FM.