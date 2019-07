Boek ‘Bakkie Pleuâh’ over Haagse koffiehuizen binnenkort verkrijgbaar

Staking: Geen HTM-vervoer tijdens woensdagochtendspits

De HTM houdt woensdag in de ochtendspits toch al het materieel binnen. Dat geldt ook voor RandstadRail 3 en 4. Dat bevestigt de vervoerder aan de redactie van Den Haag FM. Eerder was sprake van dat er toch enkele trams en bussen zouden rijden. De HTM roept reizigers op de reis uit te stellen, of gebruik te maken van ander vervoer.

“In eerste instantie waren wij van plan de dienstregeling zo goed als mogelijk te rijden. Wij hoopten immers dat de vakbonden het goede gesprek met ons wilde voeren.” zegt Karen Bosch, lid van het directieteam HTM. “Helaas hebben zij daar geen gebruik van gemaakt. Om chaos, onveilige situaties en een onzekere dienstverlening te voorkomen, hebben we helaas moeten besluiten de dienstregeling woensdag pas na 10.00 uur op te starten.”

Vorige week woensdag kondigde de bonden FNV en CNV de staking aan nadat de HTM een ultimatum van de vakbonden liet verlopen. De bonden eisen een nieuwe cao met daarin een loonsverhoging, minder uitzendwerk en minder hoge werkdruk. “De grens is nu bereikt!” zei Eric Vermeulen, bestuurder FNV Stadsvervoer eerder tegen Den Haag FM.

Luister hier naar het gesprek met HTM-woordvoerder Marijke Poppelier op Den Haag FM

Foto: Archief.