Ontwerp Binnenhof pas in mei volgend jaar definitief

Het ontwerp van het Binnenhof is pas in mei 2020 definitief. Dat laat staatssecretaris Raymond Knops weten aan de Tweede Kamer. Eerder was afgesproken dat het ontwerp eind dit jaar klaar moest zijn.

Over de verbouwing van een half miljard is veel commotie ontstaan. Gesproken wordt van megalomane plannen die gedoemd zijn uit de hand te lopen. Voormalig D66-leider Alexander Pechtold is onlangs als adviseur aangesteld om de renovatie alsnog in goede banen te leiden. Hij wil bespreken wat de verschillende partijen nu willen.

Volgens Knops hoeft dat niet te betekenen dat het hele project later klaar is. De renovatie begint volgend jaar en duurt ruim vijf jaar.