PvdD: “Neem trein bij dienstreizen”

Ambtenaren van de gemeente Den Haag moeten vaker kiezen voor de trein in plaats van het vliegtuig. Die oproep doet de Partij voor de Dieren Den Haag. Voor korte reizen naar bijvoorbeeld London pleit de partij om nooit het vliegtuig te kiezen. Volgens de partij stootte de gemeente met al haar gevlieg zo’n 140.000 kilo CO2 uit.

Op dit moment kiest de gemeente alleen voor de trein als de treinreis korter dan zes uur duurt. Daarnaast zijn er veel uitzonderingsmogelijkheden die vliegreizen mogelijk maken, zoals spoed en beperkende overstappen. Door deze uitzonderingen reisde de gemeente in 2018 bijvoorbeeld 27 keer op en neer naar Londen met het vliegtuig, terwijl de treinreis ongeveer vijf uur duurt.

De Partij voor de Dieren wil hier nu een einde aan. De partij komt met een voorstel om de maximale reisduur voor treinreizen op te rekken naar tien uur en de uitzonderingsmogelijkheden te schrappen.

Goede voorbeeld

“Het is niet te verkopen om als gemeente het vliegtuig te pakken naar bijvoorbeeld Londen, Düsseldorf of München,” vindt fractievoorzitter Robert Barker. “De gemeente kan het goede voorbeeld geven door te laten zien dat je Londen ook prima met de trein kan bereiken. Zo dragen we bij aan het tegengaan van de klimaatcrisis.”

“De gemeente zou best wat vaker mogen Skypen”

Burgemeester, wethouder en ambtenaren zouden wat vaker moeten kiezen voor alternatieven voor dienstreizen, vindt de PvdD. “De gemeente zou best wat vaker mogen Skypen.” aldus Barker.