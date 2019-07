Hagenaar betrapt met groot geldbedrag in auto

Verloren baret van veteraan Andre is weer terecht

Goed nieuws voor Libanon-veteraan Andre. Zijn baret, die hij verloor tijdens Veteranendag afgelopen zaterdag in Den Haag, is weer terecht. Het hoofddeksel is ingeleverd bij de beveiliging op het Malieveld.

Andre verloor zijn baret na afloop van Veteranendag. Met een groep collega’s ging hij nog wat eten met een groep collega-veteranen. Daar heeft hij het hoofddeksel afgedaan, en verloren. Morgen moet de baret weer in handen van Andre zijn.

“Ik ga een reserve aanschaffen en deze in de vitrinekast leggen. Hij is mij te veel waard.” zegt hij tegen mediapartner Omroep West. De baret is een herinnering aan zijn uitzending naar Libanon. Andre bedankt ook iedereen die heeft meegezocht.