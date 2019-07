Politieke werkbespreking over raamprostitutie zonder exploitanten

Agent DH01 in zaak Mitch Henriquez in cassatie tegen straf

Agent DH01 gaat in cassatie tegen de straf die het gerechtshof hem oplegde. Dat laat zijn advocaat weten aan mediapartner Omroep West. DH01 kreeg twee weken geleden een voorwaardelijke celstraf van zes maanden voor zijn rol bij de fatale aanhouding van Mitch Henriquez.

DH01 was degene die een nekklem toepaste en die handeling heeft hoogstwaarschijnlijk geleid tot het overlijden van Henriquez, stelt het gerechtshof Den Haag. De andere agent sprak het hof vrij. Maandag liet het Openbaar Ministerie weten niet in cassatie te gaan.

De 42-jarige Henriquez overleed na zijn arrestatie in juni 2015. Hij werd hardhandig aangepakt door de politie nadat hij had geroepen dat hij een wapen bij zich had.