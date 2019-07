Stadsbestuur neemt nieuwe poging om raamprostitutie te verplaatsen

Het stadsbestuur gaat opnieuw proberen om de raamprostitutie in de Doubletstraat en de Geleenstraat te verplaatsen naar een nieuwe locatie vlakbij het Schenkviaduct. Een eerder onderzoek wees uit dat verplaatsing niet haalbaar is. Maar inmiddels hebben verschillende geïnteresseerde marktpartijen zich bij de gemeente gemeld omdat ze willen investeren in het project.

Woensdagavond bespreekt een commissie van de gemeenteraad de mogelijke verhuizing van de raamprostitutie. Bewoners, belangenvertegenwoordigers van de sekswerkers, wetenschappers en ontwikkelaars komen naar het stadhuis om aan de raadsleden te laten weten welke voor- en nadelen zij zien bij de verplaatsing.

Aanleiding is de ambitie van de coalitie (Hart voor Den Haag/Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks) om eindelijk een stap te zetten in het hoofdpijndossier ‘Doubletstraat en Geleenstraat’. Vooral de raamprostitutie in de Doubletstraat veroorzaakt overlast, zeggen bewoners. Bovendien is er ‘achter de ramen’ soms sprake van misstanden zoals uitbuiting, mensenhandel en mishandeling.

Voor het stadsbestuur overgaat tot verplaatsing wordt eerst een uitgebreid onderzoek gedaan, waarin de gesprekken met de marktpartijen ook worden meegenomen. Uit dat onderzoek moet onder meer blijken of de situatie voor de sekswerkers daadwerkelijk verbeterd, de nieuwe locatie geschikt is voor raamprostitutie, er marktpartijen zijn die serieus willen investeren en of de plannen juridisch mogelijk zijn. Na de zomer moeten de uitkomsten van dit onderzoek klaar zijn.