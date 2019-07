Den Haag onderzoekt app tegen eenzaamheid

Den Haag gaat onderzoeken of ze een app kan inzetten in de strijd tegen eenzaamheid. Dat maakt het stadsbestuur, naar aanleiding van de schriftelijke vragen van raadslid Remco de Vos (VVD), vandaag bekend.

In de stad zijn al ruim 900 initiatieven om mensen te activeren en met elkaar in contact te brengen. Toch stijgt het aantal mensen dat zich eenzaam voelt. “We hebben echt alle mensen in Den Haag nodig in onze strijd tegen eenzaamheid”, zegt wethouder Kavita Parbhudayal (Zorg).

Volgens de wethouder zou de app een bijdrage kunnen leveren in de strijd tegen eenzaamheid. De gemeente gaat nu onderzoeken of een app een toegevoegde waarde heeft. Hoe de app er uiteindelijk uit zou kunnen zien, is nu nog niet bekend.

De app is geen totaaloplossing, maar kan wel deel uitmaken van de bredere aanpak van eenzaamheid, zoals beschreven in het actieplan “Met z’n allen niet alleen”.