Jongeren- en ouderenambassadeur aan de slag voor en met werklozen

Aad van Loenen en Fred Zuiderwijk zijn door de gemeente aangesteld als jongeren- respectievelijk ouderenambassadeur. De twee hebben de opdracht om nieuwe netwerken aan te boren en de band met bestaande te versterken om jongeren, 18 tot en met 26 jaar, en 50-plussers meer kansen op een baan te geven.

De benoeming van beide ambassadeurs past in het begin dit jaar gelanceerde Werkoffensief +500 om jaarlijks 500 extra mensen vanuit de bijstand aan werk of opleiding te helpen, bovenop de bestaande opgave van 4000 mensen per jaar.

“Jongeren horen niet thuis in de bijstand. Stil zitten op die leeftijd is zonde. De jeugdwerkloosheid daalt gelukkig, maar er is een groep van veelal kwetsbare jongeren in de bijstand die moeilijk in beweging komt en extra aandacht vraagt”, zegt wethouder Rachid Guernaoui. “Daarnaast is van alle mensen die langer dan 1,5 jaar in de bijstand zitten, bijna de helft 50 jaar of ouder. Ook voor hen moeten wij specifiek aandacht hebben. Aad van Loenen en Fred Zuiderwijk hebben in huis wat nodig is om beide groepen kansrijker te maken.”

Aad van Loenen werkt sinds 1974 in het onderwijs en is sinds 2008 directeur van praktijkschool De Einder. Fred Zuiderwijk (61) is zelfstandig producent, presentator en theatermaker. De twee zijn voor een jaar benoemd. In het voorjaar van 2020 worden de resultaten geëvalueerd.

Foto: gemeente Den Haag/Arnaud Roelofsz.

Van links naar rechts: jongerenambassadeur Aad van Loenen, wethouder Rachid Guernaoui en ouderenambassadeur Fred Zuiderwijk.

