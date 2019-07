Lyceo organiseert gratis zomerkamp voor thuisblijvende kinderen

Ov in Den Haag tot 11.30 uur ontregeld vanwege staking

Voor de tweede keer organiseert Lyceo in Den Haag een zomerkamp van 22 tot en met 26 juli voor de thuis blijvende kinderen tussen de 11 en 14 jaar oud. “Dit kamp willen we kosteloos aanbieden om kinderen toch een hele leuk week vol nieuwe ervaringen te geven”, vertelt Lotte bij de Leij van Lyceo op Den Haag FM.

Lyceo levert steunonderwijs door heel Nederland in de vorm van bijles, huiswerkbegeleiding en examentraining gedurende het schooljaar. Maar uit een Amerikaans onderzoek blijkt dat kinderen die daarna niet op vakantie gaan alsnog een leerachterstand oplopen in vergelijking met vakantiegangers. “Met creatieve prikkels zoals graffiti workshops en theater, maar ook sportieve evenementen willen de we kinderen stimuleren.”

Via partnerschappen met lokale bedrijven zorgt Lyceo voor een kosteloze week vol plezier. “Zo verzorgt de Uithof een leuk uitstapje, het vervoer ernaar toe regelt de HTM en het Roemer Visscher College in Escamp fungeert de hele week als thuisbasis.”

Foto: Lyceo

Luister hier naar het interview met Lotte bij de Leij op Den Haag FM.