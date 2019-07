Oranje Leeuwinnen in finale WK voetbal na winst tegen Zweden

Oranje heeft de finale van het WK voetbal bereikt door Zweden woensdagavond met 1-0 te verslaan. De ploeg van de Haagse bondscoach Sarina Wiegman neemt het zondag in de finale op tegen de Verenigde Staten. “We staan in de finale van het WK, we vieren nu even een feestje en dan staan we zondag in de finale. Ongelofelijk,” zei de bondscoach na de wedstrijd op NPO 1.

In de verlenging maakte Jackie Groenen het winnende doelpunt. Na de reguliere speeltijd was het nog 0-0 in Lyon. Het is de eerste keer dat de Nederlandse voetbalsters in de finale van het WK staan. Tegenstander Zweden speelt zaterdag om de derde plaats tegen Engeland.

Huldiging

Direct na de winst liet ook Hart voor Den Haag/ Groep de Mos van zich horen op Twitter. De grootste coalitiepartij wil dat de Oranje Leeuwinnen worden gehuldigd op het Malieveld als ze het WK winnen.

Foto: KNVB