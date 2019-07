Ov in Den Haag tot 11.30 uur ontregeld vanwege staking

Meer in

De HTM laat tot woensdagochtend 10.00 uur geen trams en bussen rijden. De vervoermaatschappij wilde de dienstregeling ondanks een aangekondigde staking zoveel mogelijk normaal uitvoeren. Dat bleek gistermiddag geen optie. Het zal tot 11.30 uur duren voordat alles weer normaal rijdt.

Alle trams en bussen blijven in de garage staan tijdens de staking van vakbonden FNV en CNV. De vakbonden eisen een betere cao met daarin hogere lonen, minder uitzendwerk en minder hoge werkdruk.

“Om chaos, onveilige situaties en een onzekere dienstverlening te voorkomen, hebben we helaas moeten besluiten de dienstregeling woensdag pas na 10.00 uur op te starten. Het is ontzettend vervelend dat onze reizigers opnieuw de dupe zijn, maar we vinden het simpelweg niet verantwoord”, aldus HTM.