Agent DH01 in zaak Mitch Henriquez in cassatie tegen straf

Politieke werkbespreking over raamprostitutie zonder exploitanten

Bewoners, belangenvertegenwoordigers van de sekswerkers, wetenschappers en ontwikkelaars zullen woensdag inspreken bij de commissievergadering over het verhuizen van de raamprostitutie in Den Haag. “Maar wij als raamexploitanten niet, terwijl wij de groep zijn met grote financiële belangen bij een verhuizing”, vertelt raamexploitant Tjakko op Den Haag FM.

De plannen om de raamprostitutie in de Doubletstraat en de Geleenstraat te verplaatsen richting het Schenkviaduct worden opnieuw besproken tijdens de vergadering. “Ik vind het vreemd dat wij hier niet voor uitgenodigd zijn. We worden als raamexploitant vaak gezien als crimineel en misschien heeft dat er wat mee te maken dat we niet zijn gevraagd in te spreken”, aldus de teleurgestelde Tjakko.

Een grote doorn in het oog voor Tjakko is de onzekerheid van de verhuizing. “Op dit moment renoveren de eigenaren hun panden niet en ook de straat zou al jaren geleden gerenoveerd worden. De boot wordt afgehouden.”

VVD

In een reactie op Den Haag FM laat Ayse Yilmaz van de Haagse VVD open te staan voor een vervolggesprek met exploitanten. “We zijn na deze werkbespreking nog niet klaar. We hebben de exploitanten wel nodig als we verplaatsing willen realiseren.” De verhuizing van de raamprostitutie is opgenomen in het coalitieakkoord en Yilmaz hoopt dat de verplaatsing geregeld kan worden voor het einde van deze raadsperiode.

Foto: Google Maps

Luister hier naar het gesprek met Tjakko op Den Haag FM

Luister hier naar het gesprek met Ayse Yilmas op Den Haag FM