Tientallen mensen met elkaar op de vuist op Hoefkade

Tientallen mensen zijn dinsdag met elkaar op de vuist gegaan op de Hoefkade. Dat meldt de politie. Bij de vechtpartij is een 21-jarige man gewond geraakt en zijn twee andere Hagenaars aangehouden. De politie denkt dat de oorzaak voor de ruzie in de ‘relationele sfeer’ ligt.

Eerder op de dag was er ook ruzie op de Hoefkade. Twee vrouwen kregen het daar met elkaar aan de stok. Een van hen, een 41-jarige vrouw, werd toen aangehouden voor mishandeling. De politie onderzoekt of er een verband is.

De man die later gewond raakte bij de vechtpartij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is de recherche een onderzoek gestart.