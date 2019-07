Vrouw gaat vrijuit na dodelijk ongeluk Machiel Vrijenhoeklaan

Een 27-jarige vrouw uit Maasland is vrijgesproken van schuld aan het dodelijke verkeersongeval twee jaar geleden op de Machiel Vrijenhoeklaan. Het Openbaar Ministerie (OM) verweet haar dat zij op 7 november 2017 ruim twintig kilometer per uur te hard reed toen zij bij de oversteekplaats een fietster aanreed.

De fietsster belandde na de klap op het wegdek, en overleed ter plekke. Het OM eiste 240 uur werkstraf en een anderhalf jaar voorwaardelijke rij-ontzegging, meldt mediapartner Omroep West.

De rechter is het eens dat de vrouw harder reed dan de 50 kilometer per uur die daar was toegestaan, maar het technisch onderzoek naar de toedracht haperde, zoals ook de advocaat van de verdachte al had aangevoerd.

Het werd de rechtbank niet duidelijk of het wegdek nou droog of nat was destijds, en ook niet of andere factoren, zoals het raken van de erfbaanafscheiding, in de snelheidsberekeningen waren meegenomen. Daarom moest volgens de rechtbank vrijspraak volgen.

Gevaarlijke verkeerssituatie

De Machiel Vrijenhoeklaan is na het ongeval aangepast, veel bewoners vonden de verkeerssituatie daar gevaarlijk. De Maaslandse zelf verklaarde eerder dat zij zich destijds niet bewust was van haar snelheid, maar dat zij zich niet kon voorstellen dat zij twintig kilometer te hard had gereden.