Waarschuwingsbord voor zeehonden: “Verkeerde tekst en op de verkeerde plek”

Met enige regelmaat worden er zeehonden gespot op het strand van Scheveningen. Omdat het volgens Hart voor Den haag-raadslid René Oudshoorn niet duidelijk was dat je de beesten met rust moet laten kwam er een waarschuwingsbord. Nu zegt het raadslid dat het eigenlijk niet het goede bord is en dat het op de verkeerde plek staat. “Hij staat nu op het stuk waar de schepen de haven binnenvaren, totaal onzichtbaar voor iedereen.”

Toen het huidige bord werd geplaatst was het raadslid op Twitter zichtbaar enthousiast: “Daar staan ze dan aan weerszijde van de havenhoofden op Scheveningen.” Zoals gebruikelijk bij ‘successen’ van Hart voor Den haag/ Groep de Mos ging het bericht gepaard met de hashtag ‘wijregelenhet’. Toch gaat René aan de wethouder vragen of het ook goed geregeld kan worden. “Kennelijk is er in het proces wat mis gegaan, ik ga in discussie met de afdeling die dit moet regelen.”

“Als het gelijk goed was gegaan was het beter geweest,” vervolgt het raadslid. Toch is hij niet helemaal ontevreden over het huidige waarschuwingsbord. “Ik ben er wel blij mee, maar de invulling moet wel beter.” Zo zou het raadslid ook graag zien worden toegevoegd dat het beter is om honden in dat gebied aan de lijn te doen. Of en wanneer het bord vervangen zal worden is niet bekend. Het raadslid hoopt nog dat dat voor de zomervakantie kan gebeuren.

Luister hier naar het interview met René Oudshoorn op Den Haag FM