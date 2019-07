12 miljoen euro voor versterking technisch onderwijs Haaglanden

Om het technisch onderwijs verder te ontwikkelen ontvangt een aantal scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden 12 miljoen euro van het Rijk. Daarnaast stellen bedrijven bijna 1,5 miljoen euro beschikbaar voor de komende vier jaar. De investeringen wordt in de regio verdeeld over 33 scholen. Het plan voor beter technisch onderwijs is ingediend door een aantal vmbo-scholen en lokale en regionale bedrijven.

Al langere tijd is er sprake van een tekort aan technisch personeel. Door de sterk veranderende vraag van bedrijven is er een betere aansluiting van het technisch onderwijs nodig. Om een goede aansluiting tussen economie, arbeidsmarkt en onderwijs te maken, hebben zij daarom afspraken gemaakt in de Haagse Educatieve Agenda, het meerjarenplan voor het Haagse onderwijs.

Wethouder van Onderwijs Saskia Bruines: “Wij feliciteren de scholen van harte met dit succes en we hopen dat ze samen met de bedrijven flinke stappen kunnen zetten in het versterken van technisch onderwijs. Dat is ontzettend belangrijk om jongeren enthousiast te maken voor een technische opleiding om in de toekomst het tekort aan technisch personeel aan te pakken.”