Ballonnen oplaten en eenden voeren? Vanavond weten we of het mag

De gemeenteraad neemt vanavond een besluit over een verbod op het voeren van dieren en het oplaten van ballonnen. De nieuwe regels staan in de aangepaste Algemene Plaatselijke Verordening. Boetes kunnen oplopen tot 95 euro.

De Partij voor de Dieren heeft aangedrongen op een verbod op het oplaten van ballonnen, omdat het niet goed is voor de natuur. De ballonnen komen weer naar beneden en veranderen in zwerfvuil. Ook kunnen dieren het plastic opeten of erin verstrikt raken.

Eendjes

In bepaalde wijken, zoals Moerwijk, mogen volgens de nieuwe regel dieren niet meer gevoerd worden. Ook niet de eendjes. In die wijken is flinke overlast van ratten. Met deze maatregel wil verantwoordelijke wethouder Richard de Mos de overlast te lijf gaan. De Mos: “Met het voederverbod kunnen we afval makkelijker aanpakken in gebieden waar de overlast het grootst is.”

Foto: Archief.