Celstraf voor Hagenaar na afpersen 27 mannen

Hagenaar Branco R. moet van de rechtbank zeven maanden de cel in voor zijn medewerking aan de afpersing van 27 mannen. De mannen hadden pikante foto’s naar ‘nepdames’ gestuurd. De mannen werden vervolgens afgeperst.

Een onbekende man belde de mannen. Ze moesten geld overmaken, anders zouden de naaktfoto’s en hun gesprekken naar hun familie en vrienden worden gestuurd. Er werd door de slachtoffers in 2017 en 2018 in totaal zo’n 11.000 euro gestort op de rekening van de Hagenaar. Maar de rechtbank acht niet bewezen dat R. zelf de afperser is. R. zegt dat hij enkel zijn bankrekening ter beschikking stelde aan de echte dader.

Wie de hoofddader is, is nog niet vast komen te staan. Een 20-jarige Hagenaar kreeg in april al een maand cel voor het beschikbaar stellen van diens bankrekening. Er hadden een of enkele slachtoffers geld op zijn rekening gestort.

De Hagenaar moet van de rechtbank in totaal ook ruim drieduizend euro terugbetalen aan de slachtoffers die een schadeclaim tegen hem hadden ingediend.