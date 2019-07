Eerste exemplaar ‘Ruwe Bolstâh’ over Aad Mansveld uitgereikt aan Lex Schoenmaker en Gerard van der Lem

De eerste exemplaren van het boek ‘Ruwe Bolstâh’, over de carrière en het leven van ADO-legende Aad Mansveld, worden uitgereikt aan Lex Schoenmaker en Gerard van der Lem. Dat vertelde Ruud Doevendans, schrijver van het boek, donderdagochtend in het programma Haagse Ochtendradio op Den Haag FM. Donderdagavond wordt de biografie gepresenteerd in het Cars Jeans Stadion.

“Het is lastig om een boek te schrijven over iemand die al zo lang is overleden”, zegt Doevendans over de in 1991 overleden verdediger. “Verschillende bronnen spreken elkaar telkens tegen. De een herinnert zich een verhaal toch altijd anders dan de ander. Het is dan aan de schrijver om te bepalen welke anekdote het meest waarschijnlijk is.” Voor het boek sprak de schrijver met diverse oud-teamgenoten, trainers en vooral veel familieleden. “Aad als voetballer kennen de meeste mensen wel”, zegt Ruud. “Maar in dit boek komt ook heel erg de familieman naar voren.”

Dat de eerste exemplaren aan Schoenmaker en Van der Lem worden uitgereikt was een uitdrukkelijke wens van de familie. “Lex Schoenmaker is natuurlijk ook een ADO-icoon”, aldus Ruud. “En met Van der Lem heeft Aad samengespeeld bij Feyenoord. Daarna zijn ze voor altijd vrienden gebleven.” Het boek Ruwe Bolstâh wordt donderdagavond om 18.30 uur voor genodigden gepresenteerd. Vanaf zondag 14 juli, de dag waarop Aad Mansveld 75 jaar zou zijn geworden, is het boek verkrijgbaar.

Luister hier naar het interview met Ruud Doevendans op Den Haag FM.