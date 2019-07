Hovenier Marco Braun zorgt al 36 jaar voor de rozen in het Westbroekpark

Zo’n 350 rozenrassen van over de hele wereld kleuren momenteel het Rosarium in het Westbroekpark. Ze zijn het decor van het Internationaal Rozenconcours op 13 juli. Er is één man die er al 36 jaar voor zorgt dat de rozentuin er prachtig bij staat: de 54-jarige Marco Braun.

Marco’s liefde voor tuinieren is al op jonge leeftijd ontstaan. Zo hadden zijn ouders een grote tuin met rozen en onderhield hij de schooltuintjes. Het was dan ook een logische stap om naar de Land- en tuinbouwschool te gaan. Vanuit daar begon hij te werken in het Rosarium in het Westbroekpark. Zijn werkzaamheden tussen de bloemen inspireerde Marco om ook zijn eigen rozen te gaan kweken en niet zonder succes. Zo won hij bijvoorbeeld afgelopen jaar nog de Gouden Roos van Den Haag, een onderscheiding voor de beste roos in het Rosarium.

Zaterdag 13 juli vindt het Internationaal Rozenconcours plaats. Op die dag komen rozenkenners uit de hele wereld naar Den Haag. Een jury keurt de rozen en per categorie worden de certificaten goud, zilver of brons toegekend. Daarnaast is er ook een publieksprijs. Stemmen kan tot 12 juli via deze link.