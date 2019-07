Jesse Klaver opent ‘groen’ theaterfestival De Parade

In het Westbroekpark begint vrijdagavond de dertigste editie van theaterfestival De Parade. Om 18.00 uur verzorgt GroenLinks-fractieleider Jesse Klaver de officiële opening.

Dat juist Klaver de opening verricht is geen toeval. “Het is voor het eerst dat de parade volledig op groene stroom draait”, zegt Lisa Mosmans van De Parade op Den Haag FM. “Daarmee zijn we echt een voorloper op festivalgebied. We zetten altijd al in op duurzaamheid, zo hebben we recyclebare bekers, borden en bestek, geen plastic.”

De Parade reist al sinds 1990 iedere zomer door Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amsterdam. Volgend jaar wordt uitgebreid stilgestaan bij de dertigste verjaardag van het festival. Kijk voor meer informatie op de website.

Foto: Erik van ’t Hof

Luister hier naar het interview met Lisa Mosmans op Den Haag FM.