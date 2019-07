Eerste exemplaar ‘Ruwe Bolstâh’ over Aad Mansveld uitgereikt aan Lex Schoenmaker en Gerard van der Lem

Kaartverkoop Paleis Noordeinde en Koninklijke Stallen van start

De kaartverkoop voor de open dagen van Paleis Noordeinde en de Koninklijke Stallen is donderdag van start gegaan. Vorig jaar waren de kaarten in no-time weg. Ook dit jaar gaan de toegangsbewijzen erg hard, diverse tijden zijn al uitverkocht.

Vier zaterdagen in augustus stelt Paleis Noordeinde de deuren open voor publiek. De Koninklijke Stallen ook de vrijdagen daarvoor. Het is de vierde keer dat Nederland een kijkje binnen kan nemen in het werkpaleis van de Koning.

In Paleis Noordeinde is het middelste deel van het paleis te bezoeken. Bezoekers kunnen de officiële ruimtes waarin de koning zijn gasten ontvangt bezoeken. Kaartjes proberen te scoren? Klik hier.