Lesley Arp volgt Hanne Drost op als fractievoorzitter SP Den Haag: “Gigantische uitdaging”

In de gemeenteraadsvergadering van donderdag 4 juli neemt Hanne Drost afscheid van de Haagse raad. Ze is dan een kleine twee jaar fractievoorzitter geweest namens de SP. Lesley Arp neemt de functie over. “Ik vind het een gigantische uitdaging. Als fractievertegenwoordiger heb ik al aan het werk mogen proeven, maar gemeentepolitiek vind ik eigenlijk het leukste wat er is,” vertelde Lesley in de Middagshow van Den Haag FM.

Het vinden van een opvolger voor Drost bij de SP heeft een aantal maanden in beslag genomen. “In april heb ik de fractie laten weten te willen stoppen,” vertelde Drost. Lesley: “Ik begreep haar situatie, je wilt toch dat iemand ook nog tijd heeft voor een leven naast politiek. We gaan haar wel missen. Al zullen de lijntjes kort blijven.”

“Er is nooit een geschikt moment om het stokje over te dragen,” vervolgt Drost over haar aankomende vertrek. “We hebben bewust gekozen het voor de zomer te doen, zo heeft Lesley tijd om zich in te lezen.” Na de zomer zal in de Haagse raad onder meer worden gesproken over de vreugdevuren tijdens de jaarwisseling, dit gebeurt nadat het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid is afgerond.

Werk voor de Kamerfractie

“We staan er niet goed voor nu”, zegt Hanne Drost over de SP. “Er is grote teleurstelling nu we geen Europese zetel meer hebben.” Drost heeft getwijfeld of ze zich wilde blijven inzetten voor de SP Den Haag óf dat ze de focus wilde leggen op haar werk bij de Kamerfractie. “Maar ook ik moet mijn hypotheek kunnen betalen en het raadswerk is een functie waar je een baan ernaast nodig hebt.”

Hanne werkt fulltime voor de Tweede Kamerfractie van de SP: “De druk in de Kamer ligt heel hoog. In combinatie met het runnen van een zetel in de gemeenteraad, dat is wel heel zwaar.” Ook toen ze fractievoorzitter werd voor de SP in Den Haag werkte Hanne al bij de landelijke fractie. “Ik heb het geprobeerd, het lukte gewoon niet”, zegt ze nu over de combinatie in haar werk.

Luister hier naar het interview met Hanne Drost en Lesley Arp op Den Haag FM