Meisjes ingesloten en aangerand op Parkpop tijdens optreden Ronnie Flex

Meer in

Twee meisjes van 16 en 18 jaar oud hebben aangifte gedaan van aanranding tijdens Parkpop, afgelopen zondag. De meisjes zeggen dat ze tijdens het optreden van rapper Ronnie Flex voor het podium ingesloten werden door een groep van zo’n tien tot vijftien jongens. “Vervolgens is er aan hen gezeten”, zegt een politiewoordvoerder bij mediapartner Omroep West.

Nog tijdens het gratis muziekfestival konden twee verdachten worden aangehouden. Het gaat om Hagenaars van 14 en 18 jaar. De politie benadrukt dat nog uitgezocht wordt wat de rol van de twee was. “Onderzoek moet uitwijzen wie wat gedaan heeft.” Ondanks de twee aanhoudingen, roept de politie iedereen op die wat gezien heeft om zich te melden.

In een reactie laat Guus Dutrieux, organisator van Parkpop, weten dat hij op de hoogte was van het feit dat er een aantal jongens “zeer vervelend” was. De beveiliging van het festival heeft hierop samengewerkt met de politie. “Ik baal hier enorm van. Helemaal voor die meisjes. Iedereen moet zich veilig voelen op ons festival.”

Hoogste prioriteit

Een paar jaar geleden vond er ook een incident plaats. Sindsdien heeft dit soort gedrag prioriteit bij onze beveiliging en zijn ze extra alert, aldus een balende Dutrieux.