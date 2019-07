Politie zoekt fietser die omver gereden werd door gestolen auto

De politie zoekt een fietser die vrijdagavond omver gereden is door een automobilist in een gestolen auto. De automobilist sloeg op de vlucht voor de politie. De fietser kon nog maar net opzij duiken en kwam ten val.

Rond 23.45 uur kregen agenten in de Zusterstraat de bestuurder van een gestolen auto in het vizier, nadat zij eerder de melding hadden gekregen over de diefstal van het voertuig. Toen zij hem tegemoet reden, reed hij met hoge snelheid achteruit in de richting van de Loosduinseweg waarbij hij eerst tegen een geparkeerde auto aanreed en daarna nog een paaltje ramde.

Op zijn vlucht reed hij bijna een fietser aan die nietsvermoedend vanaf de Loosduinseweg de Zusterstraat inreed. De fietser viel op de grond, maar stond hierna weer op. De verdachte vluchtte hierna de auto uit en werd kort daarna in de Sirtemastraat aangehouden.

Na de aanrijding ontstond er een oploop in de straat en hebben de agenten de fietser niet meer gezien. Het is daardoor nog onduidelijk of hij daadwerkelijk is aangereden of misschien zelfs gewond is geraakt.