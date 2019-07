Provincie stelt miljoen euro beschikbaar als Songfestival naar Rotterdam komt

Als Rotterdam het Eurovisiesongfestival mag organiseren, stelt de provincie Zuid-Holland een miljoen euro beschikbaar. Dat hebben Provinciale Staten op voorstel van VVD, CDA, PvdA, D66 en GroenLinks besloten.

Rotterdam is nog in de race om het evenement te organiseren. Den Haag trok zich een week geleden terug toen bleek dat er geen goede locatie beschikbaar was. De stad steunt nu Rotterdam bij de poging het evenement binnen te halen. “Geen passende locatie; daarom als regio het Songfestival binnenhalen en Den Haag daarvan laten profiteren met volle hotelkamers en leuke side-events”, schreef wethouder Richard de Mos toen.

De provincie wil bij het eventueel songfestival in Rotterdam onder andere Den Haag promoten.

Foto: Martin Fjellanger, EuroVisionary.