PvdD wil dat gemeente nu écht duurzaam gaat inkopen

De Partij voor de Dieren dient vandaag een motie van treurnis in over het inkoopbeleid van de gemeente. In 2016 werd al beloofd om het inkoopbeleid van de gemeente te verduurzamen, maar volgens fractievoorzitter Robert Barker is daar nog niet veel van terechtgekomen. Daarom dient zijn partij donderdag een motie van treurnis in, gericht aan wethouder Rachid Guernaoui.

“Er is sinds 2016 weinig gebeurd. Ook de plannen die er al waren zijn nog niet uitgevoerd”, aldus Barker. Vorig jaar beloofde de wethouder volgens Barker nog beterschap, maar het raadslid vindt dat er weinig van terecht is gekomen. “Er zou na de zomer (van 2018 red.) een plan zijn, maar we wachten nog steeds.”

“Het gaat om een miljard euro per jaar en we krijgen het gewoon niet voor elkaar om dat duurzamer te besteden.” Wel werd eerder bekend dat de gemeente biologische bloembollen in gaat kopen. “Maar het gaat ook om aanschaf van meubels, tapijten, we mogen wel wat bewuster gaan inkopen.”

