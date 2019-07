ADO Den Haag en eSporter Jeremy Schroth stoppen samenwerking

De samenwerking tussen ADO Den Haag en eSporter Jeremy Schroth krijgt geen vervolg, dat meldt de voetbalclub op haar website. Aan het eind van het seizoen hebben beide partijen besloten dat de wegen zullen scheiden, mede omdat een en ander voor Jeremy lastig te combineren bleek.

“Het waren vijf hele mooie maanden maar helaas is mijn tijd als eSporter van ADO vanaf vandaag voorbij. Het is heel erg jammer, maar het is niet anders,” zegt Jeremy op Instagram.

De samenwerking begon in februari voor de laatste drie duels van de competitie in het afgelopen eDivisie-seizoen. Met die wedstrijden wist de FIFA-speler het seizoen wel winnend af te sluiten.

Opvolger

Het is nog niet duidelijk of er een opvolger komt voor Jeremy bij ADO Den Haag. Jeremy was gedurende dit seizoen de opvolger van Mitchel D., hij werd door de club ontslagen wegens een veroordeling voor ontucht.