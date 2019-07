Brainpower en Splendid zetten parkeerterrein Club Westwood op stelten

Op het parkeerterrein van Club Westwood aan de Laan van Poot is zaterdag de tweede editie van het Westwood Festival. Het is de tweede keer dat het festival plaatsvindt, de eerste keer was in 2017 ter ere van het vijftig jarig bestaan van de discotheek.

“We wilden er niet een jaarlijks evenement van maken omdat het toch wel veel tijd en energie kost om het te organiseren”, zegt Vincent Marshall van de Westwood op Den Haag FM. “Maar er was toch wel heel veel vraag naar, de vorige keer was ook een enorm succes.” Onder anderen rapper Brainpower, de Scheveningse band Splendid en houseact Kraak & Smaak moeten er dit jaar voor zorgen dat het net zo succesvol wordt.

Het Westwood festival is zaterdag van 14.00 tot 23.00 uur. Of het daarna binnen verder gaat wilde Vincent nog niet zeggen. “Maar het zou zomaar kunnen.” Kijk voor meer informatie en kaartverkoop op de website.

Luister hier naar het interview met Vincent Marshall op Den Haag FM.