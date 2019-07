Guido Bokstijn: “Boetes voor oplaten ballon niet te handhaven”

De eigenaar van Bokstijn Feestartikelen is benieuwd naar hoe en waarom de gemeente het oplaten van ballonnen wil beboeten. “Is het voor oplatingen van duizenden per keer, of als ik onderweg naar mijn auto een ballonnetje laat glippen”, vraagt Guido Bokstijn zich af op Den Haag FM.

In de aangepaste Algemene Plaatselijke Verordening (AVP), die donderdag tijdens de gemeenteraadsvergadering is aangenomen, staat dat het verboden is om ballonnen op te laten. Het verbod is per bekendmaking, sinds donderdagavond dus, van kracht. “Uiteindelijk zullen ze dit gewoon nooit kunnen handhaven”, voorspelt Bokstijn.

Het verbod en de bijbehorende boete van 95 euro zijn ingesteld om de vervuiling van het milieu tegen te gaan die de ballonnen teweegbrengen. “Dat begrijp ik niet goed”, zegt Bokstijn. “Ballonnen zijn van latex en is compleet biologisch afbreekbaar. En de lintjes die wij gebruiken zijn ook in water oplosbaar en gaan compleet op in de natuur.”

Partij voor de Dieren

Ook de Partij voor de Dieren is daarvan op de hoogte, maar fractievoorzitter Robert Barker is daar niet tevreden mee. “Die breken nog steeds traag af en zorgen dus gedurende die jaren voor vervuiling van de openbare ruimte. Ook kunnen dieren hier nog net zo gemakkelijk in stikken.”

Luister hier naar het interview met Guido Bokstijn op Den Haag FM.