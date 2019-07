Haagse Stadspartij tegen plannen om Martelarenkerk te slopen: “Het is een baken voor de wijk”

Als het aan het stadsbestuur ligt wordt de Martelaren van Gorcumkerk en het naastgelegen pand De Stadhouder op termijn gesloopt. In de voorlopige gebiedsvisie van de gemeente staat namelijk dat er aan het Stadhoudersplantsoen een internationale instelling moet komen. Het is tegen het zere been van de Haagse Stadspartij.

“Deze monumentale kerk is veel te mooi om te slopen”, zegt raadslid van de Haagse Stadspartij Peter Bos. “Het is een baken voor de wijk en dat moet je gewoon behouden.”

Hoewel het gaat om voorlopige plannen, doet de Haagse stadspartij er alles aan om te voorkomen dat de beide gebouwen tegen de vlakte moeten. “Na de zomer zullen we hierover een motie gaan indienen”, aldus Bos.