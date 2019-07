Kamperen in je eigen buurt, de eerste Buurtcamping van Den Haag start dit weekend

Deze zomer is het in Den Haag weer mogelijk om in je eigen buurt te badmintonnen, te barbecueën en in een tentje te slapen. Dat kan op drie locaties van de Buurtcamping: Spoorwijk, Zuiderpark en De Verademing. De eerste kampeerplaats, die van Spoorwijk, opent vrijdagmiddag om 15:00 uur haar terrein in Rijswijk.

Het idee voor een camping komt van de Amsterdamse Drent Roderik Schaepman: “Ik miste het dorpse gevoel in de stad. Later zag ik iemand kamperen in het park waarna ik dacht: dat is het.” De kampeerterreinen worden gerund door vrijwilligers uit de buurt waar de camping te vinden is.

De buurtcamping Spoorwijk is er van 5 tot en met 7 juli. Daarna volgt het Zuiderpark van 19 tot en met 21 juli en aan het eind van de zomer (30 augustus tot en met 1 september) is de buurtcamping te vinden op De Verademing.