Museumfunctie COMM sluit voor dagelijks publiek

Museum COMM, het voormalige museum voor communicatie, aan de Zeestraat sluit voor dagelijks publiek. COMM wordt een locatie waar scholen, onderzoekers en mediaprofessionals terecht kunnen voor diverse activiteiten, waarbij de collectie ingezet gaat worden. “Dus niet meer als een traditioneel museum”, vertelt woordvoerster Jenniek Leijssen.

De collectie van het COMM wordt vanaf het najaar nog steeds beheerd in Den Haag, maar zal zowel in Den Haag als Hilversum gebruikt worden voor de programmering. “In Hilversum is het media-archief het kloppend hart van Beeld en Geluid. In Den Haag, het hart van de democratie, komen pers en journalistiek centraal te staan.”

Op 20 juli sluit het museum de deuren. In het najaar wordt gestart met een nieuwe programmering.

