Nieuw seizoen voor politieke talkshow Spuigasten in centrale bibliotheek

De lokale, politieke talkshow Spuigasten krijgt na de zomer een nieuw seizoen. Na de zomer zullen presentatoren Ivar Lingen en Julia Broos opnieuw maandelijks, op dinsdagavond, het programma verzorgen in de centrale bibliotheek aan het Spui. De eerste editie is gepland op dinsdag 17 september.

In het programma worden politici aan de tand gevoeld over politieke gebeurtenissen van de afgelopen maand. ook is er ruimte voor regionale muziek en columns.

De maandelijkse talkshow is een initiatief van Stichting Debatmeester en AD Haagsche Courant en wordt uitgezonden op Den Haag TV. Spuigasten was in het afgelopen seizoen de opvolger van ‘De slag om het IJspaleis’, eveneens een initiatief van Stichting Debatmeester.

Spuigasten op Den Haag FM

Ook het politieke radioprogramma Spuigasten keert na de zomer terug. Presentator Ivar Lingen neem wekelijks de politiek door op zaterdagochtend tussen 10 en 11 uur op Den Haag FM. Ook die uitzending komt vanuit de centrale bibliotheek van Den Haag.